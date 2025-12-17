СигналыРазделы
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
VantageInternational-Live 5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
201 (72.56%)
Убыточных трейдов:
76 (27.44%)
Лучший трейд:
28.80 USD
Худший трейд:
-110.37 USD
Общая прибыль:
722.11 USD (1 824 863 pips)
Общий убыток:
-621.71 USD (706 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (60.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.14 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
65.78%
Макс. загрузка депозита:
69.58%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
101
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
159 (57.40%)
Коротких трейдов:
118 (42.60%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-8.18 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-128.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.37 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.96%
Годовой прогноз:
-23.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
141.03 USD (10.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.53% (119.40 USD)
По эквити:
18.39% (43.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 55
EURUSD 23
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 16
BTCUSD 30
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
USDCHF 6
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 660K
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.80 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +60.14 USD
Макс. убыток в серии: -128.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Bicalho11
Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.92% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
