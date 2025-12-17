- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
201 (72.56%)
Убыточных трейдов:
76 (27.44%)
Лучший трейд:
28.80 USD
Худший трейд:
-110.37 USD
Общая прибыль:
722.11 USD (1 824 863 pips)
Общий убыток:
-621.71 USD (706 808 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (60.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.14 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
65.78%
Макс. загрузка депозита:
69.58%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
101
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
159 (57.40%)
Коротких трейдов:
118 (42.60%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-8.18 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-128.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.37 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.96%
Годовой прогноз:
-23.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
141.03 USD (10.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.53% (119.40 USD)
По эквити:
18.39% (43.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|55
|EURUSD
|23
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|50
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-10
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|660K
|EURUSD
|2.2K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|AUDUSD
|459
|USDCHF
|432
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-132
|EURGBP
|334
|USDCAD
|391
|AUDJPY
|-240
|AUDNZD
|188
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.80 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +60.14 USD
Макс. убыток в серии: -128.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Bicalho11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
24
0%
277
72%
66%
1.16
0.36
USD
USD
39%
1:100