Yang Hu

XAUUSD and US100

Yang Hu
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
355
Прибыльных трейдов:
136 (38.30%)
Убыточных трейдов:
219 (61.69%)
Лучший трейд:
414.59 USD
Худший трейд:
-230.19 USD
Общая прибыль:
23 320.38 USD (2 354 570 pips)
Общий убыток:
-19 991.57 USD (2 028 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 437.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 437.05 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
94.46%
Макс. загрузка депозита:
7.56%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
236
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.42
Длинных трейдов:
180 (50.70%)
Коротких трейдов:
175 (49.30%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
9.38 USD
Средняя прибыль:
171.47 USD
Средний убыток:
-91.29 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-886.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-886.12 USD (10)
Прирост в месяц:
16.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
846.14 USD
Максимальная:
1 375.93 USD (6.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.29% (1 375.93 USD)
По эквити:
0.53% (114.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 351
USTEC 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.4K
USTEC -100
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 340K
USTEC -13K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +414.59 USD
Худший трейд: -230 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 437.05 USD
Макс. убыток в серии: -886.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
45.25 × 163
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Signal Overview

This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.

The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.

Нет отзывов
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
