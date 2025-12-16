- Прирост
Всего трейдов:
355
Прибыльных трейдов:
136 (38.30%)
Убыточных трейдов:
219 (61.69%)
Лучший трейд:
414.59 USD
Худший трейд:
-230.19 USD
Общая прибыль:
23 320.38 USD (2 354 570 pips)
Общий убыток:
-19 991.57 USD (2 028 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 437.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 437.05 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
94.46%
Макс. загрузка депозита:
7.56%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
236
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.42
Длинных трейдов:
180 (50.70%)
Коротких трейдов:
175 (49.30%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
9.38 USD
Средняя прибыль:
171.47 USD
Средний убыток:
-91.29 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-886.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-886.12 USD (10)
Прирост в месяц:
16.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
846.14 USD
Максимальная:
1 375.93 USD (6.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.29% (1 375.93 USD)
По эквити:
0.53% (114.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|351
|USTEC
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.4K
|USTEC
|-100
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|340K
|USTEC
|-13K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +414.59 USD
Худший трейд: -230 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 437.05 USD
Макс. убыток в серии: -886.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|45.25 × 163
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
Signal Overview
This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.
The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.
Нет отзывов
