СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD AND NASDAQ
Yang Hu

GOLD AND NASDAQ

Yang Hu
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 288 USD в месяц
прирост с 2025 60%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19 501
Прибыльных трейдов:
13 901 (71.28%)
Убыточных трейдов:
5 600 (28.72%)
Лучший трейд:
135.89 USD
Худший трейд:
-481.90 USD
Общая прибыль:
62 254.20 USD (103 836 754 pips)
Общий убыток:
-60 260.61 USD (102 063 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (52.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 422.53 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.42%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
430
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
9 827 (50.39%)
Коротких трейдов:
9 674 (49.61%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
4.48 USD
Средний убыток:
-10.76 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-438.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 266.81 USD (25)
Прирост в месяц:
-26.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
114.39 USD
Максимальная:
3 081.53 USD (41.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.10% (2 453.18 USD)
По эквити:
23.78% (1 314.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTECm 16440
XAUUSDm 3061
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTECm 95
XAUUSDm 1.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTECm 599K
XAUUSDm 1.2M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +135.89 USD
Худший трейд: -482 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +52.38 USD
Макс. убыток в серии: -438.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
Нет отзывов
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD AND NASDAQ
288 USD в месяц
60%
0
0
USD
5K
USD
23
96%
19 501
71%
100%
1.03
0.10
USD
42%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.