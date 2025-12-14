- Прирост
Всего трейдов:
19 501
Прибыльных трейдов:
13 901 (71.28%)
Убыточных трейдов:
5 600 (28.72%)
Лучший трейд:
135.89 USD
Худший трейд:
-481.90 USD
Общая прибыль:
62 254.20 USD (103 836 754 pips)
Общий убыток:
-60 260.61 USD (102 063 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (52.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 422.53 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
16.42%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
430
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
9 827 (50.39%)
Коротких трейдов:
9 674 (49.61%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
4.48 USD
Средний убыток:
-10.76 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-438.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 266.81 USD (25)
Прирост в месяц:
-26.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
114.39 USD
Максимальная:
3 081.53 USD (41.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.10% (2 453.18 USD)
По эквити:
23.78% (1 314.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTECm
|16440
|XAUUSDm
|3061
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTECm
|95
|XAUUSDm
|1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTECm
|599K
|XAUUSDm
|1.2M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
Нет отзывов
