Phu Quy Tran

Gold Steady Gowth

Phu Quy Tran
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
119 (68.78%)
Убыточных трейдов:
54 (31.21%)
Лучший трейд:
46.60 USD
Худший трейд:
-37.51 USD
Общая прибыль:
578.17 USD (54 783 pips)
Общий убыток:
-350.46 USD (34 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (121.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.64 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
76.66%
Макс. загрузка депозита:
3.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
125 (72.25%)
Коротких трейдов:
48 (27.75%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
4.86 USD
Средний убыток:
-6.49 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-192.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.38 USD (8)
Прирост в месяц:
11.07%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.78 USD
Максимальная:
213.42 USD (9.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.99% (213.42 USD)
По эквити:
5.94% (125.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 162
AUDCAD.f 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 220
AUDCAD.f 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 20K
AUDCAD.f 359
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.60 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +121.64 USD
Макс. убыток в серии: -192.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.


Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
