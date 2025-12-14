- Прирост
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
119 (68.78%)
Убыточных трейдов:
54 (31.21%)
Лучший трейд:
46.60 USD
Худший трейд:
-37.51 USD
Общая прибыль:
578.17 USD (54 783 pips)
Общий убыток:
-350.46 USD (34 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (121.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.64 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
76.66%
Макс. загрузка депозита:
3.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
125 (72.25%)
Коротких трейдов:
48 (27.75%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
4.86 USD
Средний убыток:
-6.49 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-192.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.38 USD (8)
Прирост в месяц:
11.07%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.78 USD
Максимальная:
213.42 USD (9.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.99% (213.42 USD)
По эквити:
5.94% (125.70 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
