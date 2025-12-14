- Прирост
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
77 (68.14%)
Убыточных трейдов:
36 (31.86%)
Лучший трейд:
46.60 USD
Худший трейд:
-41.79 USD
Общая прибыль:
452.81 USD (36 790 pips)
Общий убыток:
-219.28 USD (21 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (96.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.33 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.40%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
52 (46.02%)
Коротких трейдов:
61 (53.98%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
5.88 USD
Средний убыток:
-6.09 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-19.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.30 USD (3)
Прирост в месяц:
12.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.52 USD (21.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (105.52 USD)
По эквити:
3.86% (77.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|55
|AUDCAD.f
|52
|NZDCAD.f
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|56
|AUDCAD.f
|161
|NZDCAD.f
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|5.9K
|AUDCAD.f
|8.3K
|NZDCAD.f
|779
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +46.60 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +96.98 USD
Макс. убыток в серии: -19.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
Нет отзывов
