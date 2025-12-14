СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Long term Forex Fund
Phu Quy Tran

Long term Forex Fund

Phu Quy Tran
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
77 (68.14%)
Убыточных трейдов:
36 (31.86%)
Лучший трейд:
46.60 USD
Худший трейд:
-41.79 USD
Общая прибыль:
452.81 USD (36 790 pips)
Общий убыток:
-219.28 USD (21 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (96.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.33 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.40%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
52 (46.02%)
Коротких трейдов:
61 (53.98%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
5.88 USD
Средний убыток:
-6.09 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-19.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.30 USD (3)
Прирост в месяц:
12.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.52 USD (21.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (105.52 USD)
По эквити:
3.86% (77.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 55
AUDCAD.f 52
NZDCAD.f 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 56
AUDCAD.f 161
NZDCAD.f 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 5.9K
AUDCAD.f 8.3K
NZDCAD.f 779
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.60 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +96.98 USD
Макс. убыток в серии: -19.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
Нет отзывов
2025.12.15 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
