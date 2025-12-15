- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
83 (38.78%)
Убыточных трейдов:
131 (61.21%)
Лучший трейд:
18.07 UST
Худший трейд:
-18.46 UST
Общая прибыль:
123.47 UST (4 308 pips)
Общий убыток:
-239.19 UST (7 294 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3.42 UST)
Макс. прибыль в серии:
36.08 UST (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
4.26%
Макс. загрузка депозита:
96.58%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
119 (55.61%)
Коротких трейдов:
95 (44.39%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-0.54 UST
Средняя прибыль:
1.49 UST
Средний убыток:
-1.83 UST
Макс. серия проигрышей:
23 (-20.80 UST)
Макс. убыток в серии:
-57.10 UST (10)
Прирост в месяц:
-16.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.85 UST
Максимальная:
119.85 UST (17.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.54% (115.81 UST)
По эквити:
3.08% (19.03 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|23
|USDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|EURJPY+
|17
|CADJPY+
|16
|AUDJPY+
|16
|CHFJPY+
|15
|GBPUSD+
|12
|GBPNZD+
|9
|GBPCAD+
|8
|EURGBP+
|8
|NZDUSD+
|7
|GBPCHF+
|7
|GBPAUD+
|6
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|5
|AUDUSD+
|4
|USDCHF+
|4
|NZDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|AUDNZD+
|2
|NZDCHF+
|2
|EURCAD+
|2
|AUDCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY+
|-24
|USDJPY+
|1
|NZDJPY+
|-8
|EURJPY+
|-5
|CADJPY+
|-2
|AUDJPY+
|-7
|CHFJPY+
|-1
|GBPUSD+
|-13
|GBPNZD+
|-11
|GBPCAD+
|-14
|EURGBP+
|-10
|NZDUSD+
|-2
|GBPCHF+
|-14
|GBPAUD+
|0
|USDCAD+
|-2
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|-3
|USDCHF+
|0
|NZDCAD+
|-1
|EURNZD+
|0
|AUDNZD+
|0
|NZDCHF+
|-1
|EURCAD+
|0
|AUDCAD+
|0
|CADCHF+
|0
|EURCHF+
|0
|EURAUD+
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY+
|-818
|USDJPY+
|-13
|NZDJPY+
|-191
|EURJPY+
|-110
|CADJPY+
|-87
|AUDJPY+
|-210
|CHFJPY+
|-131
|GBPUSD+
|-275
|GBPNZD+
|-268
|GBPCAD+
|-391
|EURGBP+
|-54
|NZDUSD+
|-44
|GBPCHF+
|-306
|GBPAUD+
|-8
|USDCAD+
|-81
|EURUSD+
|104
|AUDUSD+
|-66
|USDCHF+
|15
|NZDCAD+
|-61
|EURNZD+
|1
|AUDNZD+
|-6
|NZDCHF+
|-53
|EURCAD+
|1
|AUDCAD+
|-16
|CADCHF+
|-18
|EURCHF+
|18
|EURAUD+
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.07 UST
Худший трейд: -18 UST
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3.42 UST
Макс. убыток в серии: -20.80 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Моя стратегия нацелена на захват значительных ценовых движений, что обеспечивает потенциальную прибыль, многократно превышающую первоначальные инвестиции. Фокусируюсь на сделках с привлекательным соотношением риска и прибыли, что является ключом к долгосрочному успеху.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
USD
584
UST
UST
2
99%
214
38%
4%
0.51
-0.54
UST
UST
17%
1:500