Alexander Kobets

SPARTAN

Alexander Kobets
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
83 (38.78%)
Убыточных трейдов:
131 (61.21%)
Лучший трейд:
18.07 UST
Худший трейд:
-18.46 UST
Общая прибыль:
123.47 UST (4 308 pips)
Общий убыток:
-239.19 UST (7 294 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3.42 UST)
Макс. прибыль в серии:
36.08 UST (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
4.26%
Макс. загрузка депозита:
96.58%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
119 (55.61%)
Коротких трейдов:
95 (44.39%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-0.54 UST
Средняя прибыль:
1.49 UST
Средний убыток:
-1.83 UST
Макс. серия проигрышей:
23 (-20.80 UST)
Макс. убыток в серии:
-57.10 UST (10)
Прирост в месяц:
-16.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.85 UST
Максимальная:
119.85 UST (17.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.54% (115.81 UST)
По эквити:
3.08% (19.03 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY+ 23
USDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
EURJPY+ 17
CADJPY+ 16
AUDJPY+ 16
CHFJPY+ 15
GBPUSD+ 12
GBPNZD+ 9
GBPCAD+ 8
EURGBP+ 8
NZDUSD+ 7
GBPCHF+ 7
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
AUDUSD+ 4
USDCHF+ 4
NZDCAD+ 3
EURNZD+ 3
AUDNZD+ 2
NZDCHF+ 2
EURCAD+ 2
AUDCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURAUD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY+ -24
USDJPY+ 1
NZDJPY+ -8
EURJPY+ -5
CADJPY+ -2
AUDJPY+ -7
CHFJPY+ -1
GBPUSD+ -13
GBPNZD+ -11
GBPCAD+ -14
EURGBP+ -10
NZDUSD+ -2
GBPCHF+ -14
GBPAUD+ 0
USDCAD+ -2
EURUSD+ 1
AUDUSD+ -3
USDCHF+ 0
NZDCAD+ -1
EURNZD+ 0
AUDNZD+ 0
NZDCHF+ -1
EURCAD+ 0
AUDCAD+ 0
CADCHF+ 0
EURCHF+ 0
EURAUD+ 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY+ -818
USDJPY+ -13
NZDJPY+ -191
EURJPY+ -110
CADJPY+ -87
AUDJPY+ -210
CHFJPY+ -131
GBPUSD+ -275
GBPNZD+ -268
GBPCAD+ -391
EURGBP+ -54
NZDUSD+ -44
GBPCHF+ -306
GBPAUD+ -8
USDCAD+ -81
EURUSD+ 104
AUDUSD+ -66
USDCHF+ 15
NZDCAD+ -61
EURNZD+ 1
AUDNZD+ -6
NZDCHF+ -53
EURCAD+ 1
AUDCAD+ -16
CADCHF+ -18
EURCHF+ 18
EURAUD+ 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.07 UST
Худший трейд: -18 UST
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3.42 UST
Макс. убыток в серии: -20.80 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Моя стратегия нацелена на захват значительных ценовых движений, что обеспечивает потенциальную прибыль, многократно превышающую первоначальные инвестиции. Фокусируюсь на сделках с привлекательным соотношением риска и прибыли, что является ключом к долгосрочному успеху.
Нет отзывов
2025.12.16 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SPARTAN
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
584
UST
2
99%
214
38%
4%
0.51
-0.54
UST
17%
1:500
