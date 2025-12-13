СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Two are the XAUUSD strategies
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Two are the XAUUSD strategies

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 47%
RoboForex-ECN
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
21 (48.83%)
Убыточных трейдов:
22 (51.16%)
Лучший трейд:
42.52 EUR
Худший трейд:
-20.97 EUR
Общая прибыль:
259.75 EUR (22 991 pips)
Общий убыток:
-194.75 EUR (14 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (137.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
137.44 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
9.70%
Макс. загрузка депозита:
45.59%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
31 (72.09%)
Коротких трейдов:
12 (27.91%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
1.51 EUR
Средняя прибыль:
12.37 EUR
Средний убыток:
-8.85 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-46.40 EUR (4)
Прирост в месяц:
46.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.09 EUR
Максимальная:
61.34 EUR (27.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.63% (46.88 EUR)
По эквити:
8.58% (6.66 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 74
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.52 EUR
Худший трейд: -21 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +137.44 EUR
Макс. убыток в серии: -15.84 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.31 05:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 05:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 01:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 00:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 23:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 13:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Two are the XAUUSD strategies
50 USD в месяц
47%
0
0
USD
79
EUR
3
100%
43
48%
10%
1.33
1.51
EUR
38%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.