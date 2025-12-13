- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
21 (48.83%)
Убыточных трейдов:
22 (51.16%)
Лучший трейд:
42.52 EUR
Худший трейд:
-20.97 EUR
Общая прибыль:
259.75 EUR (22 991 pips)
Общий убыток:
-194.75 EUR (14 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (137.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
137.44 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
9.70%
Макс. загрузка депозита:
45.59%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
31 (72.09%)
Коротких трейдов:
12 (27.91%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
1.51 EUR
Средняя прибыль:
12.37 EUR
Средний убыток:
-8.85 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-46.40 EUR (4)
Прирост в месяц:
46.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.09 EUR
Максимальная:
61.34 EUR (27.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.63% (46.88 EUR)
По эквити:
8.58% (6.66 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.52 EUR
Худший трейд: -21 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +137.44 EUR
Макс. убыток в серии: -15.84 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
79
EUR
EUR
3
100%
43
48%
10%
1.33
1.51
EUR
EUR
38%
1:300