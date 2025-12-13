- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
28 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.47 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
36.63 USD (3 136 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
28 (36.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.63 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
2.61
Торговая активность:
62.20%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
48 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
11 (39.29%)
Коротких трейдов:
17 (60.71%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
1.31 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
13.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.19% (9.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|AUDCAD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22
|AUDCAD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.3K
|AUDCAD
|799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +36.63 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
