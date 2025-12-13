СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA TRTEX
Teerathad Booranawisedkul

EA TRTEX

Teerathad Booranawisedkul
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 14%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
28 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.47 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
36.63 USD (3 136 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
28 (36.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.63 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
2.61
Торговая активность:
62.20%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
48 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
11 (39.29%)
Коротких трейдов:
17 (60.71%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
1.31 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
13.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.19% (9.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
AUDCAD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 22
AUDCAD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.3K
AUDCAD 799
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +36.63 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 07:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 16:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.23 07:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 07:56
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 06:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 06:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 06:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
