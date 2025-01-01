СигналыРазделы
404

К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных

Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:

OnlyUJ
Прирост
324%
Подписчики
15
Недели
75
Трейды
459
Прибыльные
49%
Профит фактор
1.46
Макс. просадка
17%
SwissBot Gold Guardian
Прирост
1 618%
Подписчики
5
Недели
160
Трейды
635
Прибыльные
78%
Профит фактор
3.11
Макс. просадка
38%
BreakThrustPro V2
Прирост
237%
Подписчики
8
Недели
62
Трейды
562
Прибыльные
58%
Профит фактор
1.47
Макс. просадка
22%
Daily Gold Sniper
Прирост
741%
Подписчики
37
Недели
48
Трейды
150
Прибыльные
96%
Профит фактор
2.33
Макс. просадка
34%
Golden Nuggets
Прирост
1 005%
Подписчики
76
Недели
32
Трейды
743
Прибыльные
79%
Профит фактор
3.76
Макс. просадка
21%
Gold Reaper New V2 2
Прирост
139%
Подписчики
15
Недели
60
Трейды
593
Прибыльные
71%
Профит фактор
2.14
Макс. просадка
17%
Scalp IC Markets MT5
Прирост
630%
Подписчики
6
Недели
211
Трейды
2021
Прибыльные
74%
Профит фактор
1.71
Макс. просадка
33%
Deux ex machina
Прирост
5 243%
Подписчики
5
Недели
241
Трейды
1477
Прибыльные
75%
Профит фактор
1.86
Макс. просадка
26%
MagicGW audcad L
Прирост
1 773%
Подписчики
119
Недели
54
Трейды
1655
Прибыльные
79%
Профит фактор
5.98
Макс. просадка
33%
NoPain MT5
Прирост
1 647%
Подписчики
79
Недели
216
Трейды
5540
Прибыльные
63%
Профит фактор
1.68
Макс. просадка
21%

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 2283 доступных сигналов
для MetaTrader 5

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.