Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
63 (76.82%)
Убыточных трейдов:
19 (23.17%)
Лучший трейд:
17.40 USD
Худший трейд:
-15.27 USD
Общая прибыль:
183.80 USD (177 504 pips)
Общий убыток:
-103.32 USD (102 675 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (16.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.02 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
26.25%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.69
Длинных трейдов:
47 (57.32%)
Коротких трейдов:
35 (42.68%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
2.92 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-28.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.36 USD (2)
Прирост в месяц:
53.83%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.95 USD (48.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.45% (29.95 USD)
По эквити:
8.11% (7.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|82
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|80
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|75K
|
|
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
