- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
2.61 EUR
Худший трейд:
-2.67 EUR
Общая прибыль:
8.36 EUR (1 327 pips)
Общий убыток:
-3.22 EUR (553 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (6.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.55 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
0.40 EUR
Средняя прибыль:
0.76 EUR
Средний убыток:
-1.61 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.22 EUR (2)
Прирост в месяц:
5.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
3.22 EUR (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.02% (3.22 EUR)
По эквити:
15.70% (16.51 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|774
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.61 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.55 EUR
Макс. убыток в серии: -3.22 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 353
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
еще 67...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
105
EUR
EUR
2
100%
13
84%
100%
2.59
0.40
EUR
EUR
16%
1:500