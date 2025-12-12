СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GP50200 001
Mingze Yang

GP50200 001

Mingze Yang
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 66 USD в месяц
прирост с 2025 31%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
642
Прибыльных трейдов:
414 (64.48%)
Убыточных трейдов:
228 (35.51%)
Лучший трейд:
39.34 USD
Худший трейд:
-44.14 USD
Общая прибыль:
2 648.22 USD (1 218 319 pips)
Общий убыток:
-2 034.44 USD (1 122 499 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (184.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.08 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
7.99%
Макс. загрузка депозита:
25.10%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
467
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
237 (36.92%)
Коротких трейдов:
405 (63.08%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
6.40 USD
Средний убыток:
-8.92 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-476.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-476.93 USD (19)
Прирост в месяц:
30.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
610.28 USD (22.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.03% (610.28 USD)
По эквити:
16.58% (413.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 642
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 614
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 96K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.34 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +184.08 USD
Макс. убыток в серии: -476.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
еще 374...
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 18:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 14:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GP50200 001
66 USD в месяц
31%
0
0
USD
2.6K
USD
2
0%
642
64%
8%
1.30
0.96
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.