Всего трейдов:
642
Прибыльных трейдов:
414 (64.48%)
Убыточных трейдов:
228 (35.51%)
Лучший трейд:
39.34 USD
Худший трейд:
-44.14 USD
Общая прибыль:
2 648.22 USD (1 218 319 pips)
Общий убыток:
-2 034.44 USD (1 122 499 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (184.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.08 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
7.99%
Макс. загрузка депозита:
25.10%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
467
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
237 (36.92%)
Коротких трейдов:
405 (63.08%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
6.40 USD
Средний убыток:
-8.92 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-476.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-476.93 USD (19)
Прирост в месяц:
30.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
610.28 USD (22.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.03% (610.28 USD)
По эквити:
16.58% (413.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|642
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|614
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|96K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.34 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +184.08 USD
Макс. убыток в серии: -476.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
