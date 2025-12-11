- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
109 (64.49%)
Убыточных трейдов:
60 (35.50%)
Лучший трейд:
183.64 USD
Худший трейд:
-58.44 USD
Общая прибыль:
2 462.03 USD (67 771 pips)
Общий убыток:
-935.43 USD (40 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (264.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
313.96 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
5.51%
Макс. загрузка депозита:
33.01%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
9.01
Длинных трейдов:
83 (49.11%)
Коротких трейдов:
86 (50.89%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
9.03 USD
Средняя прибыль:
22.59 USD
Средний убыток:
-15.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-105.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-169.35 USD (5)
Прирост в месяц:
18.11%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
169.35 USD (12.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.72% (169.35 USD)
По эквити:
50.87% (1 814.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|archived
|184
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.64 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +264.59 USD
Макс. убыток в серии: -105.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 42
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
87%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
7
93%
169
64%
6%
2.63
9.03
USD
USD
51%
1:500