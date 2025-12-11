СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD fund live
Van Hoa Nguyen

GOLD fund live

Van Hoa Nguyen
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2025 87%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
109 (64.49%)
Убыточных трейдов:
60 (35.50%)
Лучший трейд:
183.64 USD
Худший трейд:
-58.44 USD
Общая прибыль:
2 462.03 USD (67 771 pips)
Общий убыток:
-935.43 USD (40 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (264.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
313.96 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
5.51%
Макс. загрузка депозита:
33.01%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
9.01
Длинных трейдов:
83 (49.11%)
Коротких трейдов:
86 (50.89%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
9.03 USD
Средняя прибыль:
22.59 USD
Средний убыток:
-15.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-105.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-169.35 USD (5)
Прирост в месяц:
18.11%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
169.35 USD (12.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.72% (169.35 USD)
По эквити:
50.87% (1 814.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 168
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
archived 184
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.64 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +264.59 USD
Макс. убыток в серии: -105.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 42
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
еще 25...
Нет отзывов
2026.01.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.