Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
121 (31.02%)
Убыточных трейдов:
269 (68.97%)
Лучший трейд:
3.26 USD
Худший трейд:
-4.44 USD
Общая прибыль:
102.10 USD (11 793 pips)
Общий убыток:
-214.08 USD (24 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (6.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.05 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
20.16%
Макс. загрузка депозита:
91.14%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
215 (55.13%)
Коротких трейдов:
175 (44.87%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
0.84 USD
Средний убыток:
-0.80 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-8.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.96 USD (8)
Прирост в месяц:
-2.67%
Годовой прогноз:
-32.34%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.58 USD
Максимальная:
113.58 USD (59.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.45% (113.58 USD)
По эквити:
4.26% (3.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|EURUSD
|66
|USDCAD
|54
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|40
|EURJPY
|37
|NZDUSD
|27
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|15
|AUDNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|-17
|USDCAD
|-27
|USDCHF
|-21
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-13
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-1.4K
|USDCAD
|-3.7K
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|-761
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDJPY
|-597
|AUDNZD
|-366
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.26 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +6.05 USD
Макс. убыток в серии: -8.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 15
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 6
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 3
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live07
|0.04 × 240
|
SmartMarketSolutions-Live
|0.05 × 20
|
ICMarkets-Live07
|0.06 × 85
