СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
Essex Varnado

Valence Scythe V1

Essex Varnado
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
390
Прибыльных трейдов:
121 (31.02%)
Убыточных трейдов:
269 (68.97%)
Лучший трейд:
3.26 USD
Худший трейд:
-4.44 USD
Общая прибыль:
102.10 USD (11 793 pips)
Общий убыток:
-214.08 USD (24 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (6.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.05 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
20.16%
Макс. загрузка депозита:
91.14%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
215 (55.13%)
Коротких трейдов:
175 (44.87%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
0.84 USD
Средний убыток:
-0.80 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-8.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.96 USD (8)
Прирост в месяц:
-2.67%
Годовой прогноз:
-32.34%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.58 USD
Максимальная:
113.58 USD (59.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.45% (113.58 USD)
По эквити:
4.26% (3.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 66
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -15
EURUSD -17
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -2.2K
EURUSD -1.4K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.26 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +6.05 USD
Макс. убыток в серии: -8.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
еще 240...
Нет отзывов
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.