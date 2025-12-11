- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
15.12 EUR
Худший трейд:
-8.52 EUR
Общая прибыль:
77.62 EUR (1 491 pips)
Общий убыток:
-8.52 EUR (143 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (57.37 EUR)
Макс. прибыль в серии:
57.37 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
1.13
Торговая активность:
93.97%
Макс. загрузка депозита:
1.74%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.11
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
9.11
Мат. ожидание:
5.32 EUR
Средняя прибыль:
6.47 EUR
Средний убыток:
-8.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-8.52 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
8.52 EUR (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.41% (8.52 EUR)
По эквити:
2.98% (59.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|553
|AUDNZD
|583
|AUDCAD
|212
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.12 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +57.37 EUR
Макс. убыток в серии: -8.52 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
100%
13
92%
94%
9.11
5.32
EUR
EUR
3%
1:500