СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FX Minors trading
Pavel Kozokar

FX Minors trading

Pavel Kozokar
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
15.12 EUR
Худший трейд:
-8.52 EUR
Общая прибыль:
77.62 EUR (1 491 pips)
Общий убыток:
-8.52 EUR (143 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (57.37 EUR)
Макс. прибыль в серии:
57.37 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
1.13
Торговая активность:
93.97%
Макс. загрузка депозита:
1.74%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.11
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
9.11
Мат. ожидание:
5.32 EUR
Средняя прибыль:
6.47 EUR
Средний убыток:
-8.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-8.52 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
8.52 EUR (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.41% (8.52 EUR)
По эквити:
2.98% (59.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 5
AUDNZD 5
AUDCAD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 35
AUDNZD 29
AUDCAD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 553
AUDNZD 583
AUDCAD 212
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.12 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +57.37 EUR
Макс. убыток в серии: -8.52 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
Нет отзывов
2025.12.18 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 10:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 10:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 10:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
