- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
116 (74.35%)
Убыточных трейдов:
40 (25.64%)
Лучший трейд:
457.22 USD
Худший трейд:
-51.94 USD
Общая прибыль:
1 569.32 USD (31 218 pips)
Общий убыток:
-512.91 USD (27 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (49.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
457.22 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.76
Длинных трейдов:
72 (46.15%)
Коротких трейдов:
84 (53.85%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
6.77 USD
Средняя прибыль:
13.53 USD
Средний убыток:
-12.82 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-142.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.71 USD (5)
Прирост в месяц:
5.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
156.31 USD (2.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.80% (156.31 USD)
По эквити:
19.23% (1 010.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|22
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|9
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|220
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|257
|EURGBP
|53
|AUDUSD
|36
|EURUSD
|84
|GBPCHF
|349
|USDCAD
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|822
|EURJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-4.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|1.7K
|GBPCHF
|-3.6K
|USDCAD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +457.22 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +49.18 USD
Макс. убыток в серии: -142.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.31 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 151
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 4543
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|0.74 × 27
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 517
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.92 × 59
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.12 × 17
еще 72...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
6
100%
156
74%
100%
3.05
6.77
USD
USD
19%
1:500