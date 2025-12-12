СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Market Stabilizer FX
Pitt Petruschke

Market Stabilizer FX

Pitt Petruschke
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
116 (74.35%)
Убыточных трейдов:
40 (25.64%)
Лучший трейд:
457.22 USD
Худший трейд:
-51.94 USD
Общая прибыль:
1 569.32 USD (31 218 pips)
Общий убыток:
-512.91 USD (27 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (49.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
457.22 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.76
Длинных трейдов:
72 (46.15%)
Коротких трейдов:
84 (53.85%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
6.77 USD
Средняя прибыль:
13.53 USD
Средний убыток:
-12.82 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-142.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.71 USD (5)
Прирост в месяц:
5.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
156.31 USD (2.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.80% (156.31 USD)
По эквити:
19.23% (1 010.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 52
EURJPY 29
CHFJPY 22
EURGBP 18
AUDUSD 14
EURUSD 9
GBPCHF 7
USDCAD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 220
EURJPY 29
CHFJPY 257
EURGBP 53
AUDUSD 36
EURUSD 84
GBPCHF 349
USDCAD 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 822
EURJPY 3.6K
CHFJPY -4.8K
EURGBP 2.7K
AUDUSD 1.3K
EURUSD 1.7K
GBPCHF -3.6K
USDCAD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +457.22 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +49.18 USD
Макс. убыток в серии: -142.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.31 × 16
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 151
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 4543
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
PacificUnionLLC-Live
0.74 × 27
Tradeview-Live
0.77 × 13
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.81 × 517
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.92 × 59
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 15
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
MilliyFXGlobal-Server
1.12 × 17
еще 72...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Market Stabilizer FX
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
5.3K
USD
6
100%
156
74%
100%
3.05
6.77
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.