Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
28 (62.22%)
Убыточных трейдов:
17 (37.78%)
Лучший трейд:
121.62 USD
Худший трейд:
-61.41 USD
Общая прибыль:
847.08 USD (4 625 pips)
Общий убыток:
-426.42 USD (2 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (116.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.62 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
72.59%
Макс. загрузка депозита:
6.66%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
22 (48.89%)
Коротких трейдов:
23 (51.11%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
9.35 USD
Средняя прибыль:
30.25 USD
Средний убыток:
-25.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-87.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.76 USD (3)
Прирост в месяц:
0.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.06 USD
Максимальная:
99.06 USD (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.81 USD)
По эквити:
0.44% (439.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|159
|EURUSD
|166
|AUDUSD
|97
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|844
|EURUSD
|475
|AUDUSD
|394
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Лучший трейд: +121.62 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +116.91 USD
Макс. убыток в серии: -87.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1328
|
FXOpen-MT5
|0.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 136
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 373
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.82 × 215
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
еще 8...
**📌 Signal Description**
This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**
These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.
### **⚙️ Strategy Logic**
- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**
- ✔️ Martingale 1.25X
- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**
- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management
- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**
- ✔️ Fully automated with protective logic
### **📈 Performance Philosophy**
The goal of this signal is **stability over aggression**.
All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.
### **💼 Recommended Conditions**
- Minimum Deposit: **$1000+**
- Leverage: **1:20 or higher**
- Keep the platform running 24/5
- Use the same or similar broker for best mirroring
### **⚠️ Important**
This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
