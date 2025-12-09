СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Kidsh0t 3 Stable Growth
Ashwin Yadav

Kidsh0t 3 Stable Growth

Ashwin Yadav
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 0%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
28 (62.22%)
Убыточных трейдов:
17 (37.78%)
Лучший трейд:
121.62 USD
Худший трейд:
-61.41 USD
Общая прибыль:
847.08 USD (4 625 pips)
Общий убыток:
-426.42 USD (2 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (116.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.62 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
72.59%
Макс. загрузка депозита:
6.66%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
22 (48.89%)
Коротких трейдов:
23 (51.11%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
9.35 USD
Средняя прибыль:
30.25 USD
Средний убыток:
-25.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-87.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.76 USD (3)
Прирост в месяц:
0.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.06 USD
Максимальная:
99.06 USD (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.81 USD)
По эквити:
0.44% (439.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 18
EURUSD 17
AUDUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 159
EURUSD 166
AUDUSD 97
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 844
EURUSD 475
AUDUSD 394
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +121.62 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +116.91 USD
Макс. убыток в серии: -87.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1328
FXOpen-MT5
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 136
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 215
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
еще 8...
**📌 Signal Description**

This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**

These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.

### **⚙️ Strategy Logic**

- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**

- ✔️ Martingale 1.25X

- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**

- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management

- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**

- ✔️ Fully automated with protective logic

### **📈 Performance Philosophy**

The goal of this signal is **stability over aggression**.

All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.

### **💼 Recommended Conditions**

- Minimum Deposit: **$1000+**

- Leverage: **1:20 or higher**

- Keep the platform running 24/5

- Use the same or similar broker for best mirroring

### **⚠️ Important**

This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
Нет отзывов
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 08:25
Share of trading days is too low
2025.12.10 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kidsh0t 3 Stable Growth
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
100K
USD
2
100%
45
62%
73%
1.98
9.35
USD
0%
1:200
