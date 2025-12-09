- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
169 (74.77%)
Убыточных трейдов:
57 (25.22%)
Лучший трейд:
6.66 EUR
Худший трейд:
-7.21 EUR
Общая прибыль:
167.35 EUR (27 552 pips)
Общий убыток:
-76.55 EUR (11 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (11.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
15.32 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
6.21
Длинных трейдов:
106 (46.90%)
Коротких трейдов:
120 (53.10%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
0.40 EUR
Средняя прибыль:
0.99 EUR
Средний убыток:
-1.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.63 EUR (3)
Прирост в месяц:
9.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
14.63 EUR (1.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.33% (14.63 EUR)
По эквити:
10.91% (65.58 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|146
|EURUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|61
|EURUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.66 EUR
Худший трейд: -7 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +11.32 EUR
Макс. убыток в серии: -12.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 23
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 36
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 14
|
EGlobal-Cent6
|0.43 × 40
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 17
|
XMGlobal-Real 26
|1.63 × 16
|
Axi-US03-Live
|2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
601
EUR
EUR
4
100%
226
74%
100%
2.18
0.40
EUR
EUR
11%
1:500