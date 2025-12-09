СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ScalperBot
Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Axi-US03-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
169 (74.77%)
Убыточных трейдов:
57 (25.22%)
Лучший трейд:
6.66 EUR
Худший трейд:
-7.21 EUR
Общая прибыль:
167.35 EUR (27 552 pips)
Общий убыток:
-76.55 EUR (11 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (11.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
15.32 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
6.21
Длинных трейдов:
106 (46.90%)
Коротких трейдов:
120 (53.10%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
0.40 EUR
Средняя прибыль:
0.99 EUR
Средний убыток:
-1.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.63 EUR (3)
Прирост в месяц:
9.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
14.63 EUR (1.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.33% (14.63 EUR)
По эквити:
10.91% (65.58 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 146
EURUSD 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 61
EURUSD 43
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 12K
EURUSD 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.66 EUR
Худший трейд: -7 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +11.32 EUR
Макс. убыток в серии: -12.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 3
0.00 × 23
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Нет отзывов
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
