Сигналы / MetaTrader 4 / BTCUSD EA WWWjorgeaieaCOM
Jorge Niz

BTCUSD EA WWWjorgeaieaCOM

Jorge Niz
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 51%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 594
Прибыльных трейдов:
1 166 (73.14%)
Убыточных трейдов:
428 (26.85%)
Лучший трейд:
870.17 EUR
Худший трейд:
-130.14 EUR
Общая прибыль:
13 826.46 EUR (25 285 891 pips)
Общий убыток:
-7 486.53 EUR (20 010 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (83.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 490.93 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.08%
Макс. загрузка депозита:
2.00%
Последний трейд:
38 минут
Трейдов в неделю:
447
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.71
Длинных трейдов:
646 (40.53%)
Коротких трейдов:
948 (59.47%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
3.98 EUR
Средняя прибыль:
11.86 EUR
Средний убыток:
-17.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-922.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-922.02 EUR (9)
Прирост в месяц:
50.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
944.81 EUR (5.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (944.81 EUR)
По эквити:
17.85% (2 721.18 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1594
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 5.3M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +870.17 EUR
Худший трейд: -130 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +83.19 EUR
Макс. убыток в серии: -922.02 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

WWW.jorgeaiea.com
Нет отзывов
2025.12.24 06:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.