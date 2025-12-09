- Прирост
Всего трейдов:
1 594
Прибыльных трейдов:
1 166 (73.14%)
Убыточных трейдов:
428 (26.85%)
Лучший трейд:
870.17 EUR
Худший трейд:
-130.14 EUR
Общая прибыль:
13 826.46 EUR (25 285 891 pips)
Общий убыток:
-7 486.53 EUR (20 010 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (83.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 490.93 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.08%
Макс. загрузка депозита:
2.00%
Последний трейд:
38 минут
Трейдов в неделю:
447
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.71
Длинных трейдов:
646 (40.53%)
Коротких трейдов:
948 (59.47%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
3.98 EUR
Средняя прибыль:
11.86 EUR
Средний убыток:
-17.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-922.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-922.02 EUR (9)
Прирост в месяц:
50.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
944.81 EUR (5.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.65% (944.81 EUR)
По эквити:
17.85% (2 721.18 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1594
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|5.3M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
WWW.jorgeaiea.com
Нет отзывов
