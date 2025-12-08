- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
13 (30.23%)
Убыточных трейдов:
30 (69.77%)
Лучший трейд:
126.34 USD
Худший трейд:
-21.50 USD
Общая прибыль:
383.77 USD (38 475 pips)
Общий убыток:
-300.39 USD (29 429 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (172.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
186.88 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
46.62%
Макс. загрузка депозита:
2.37%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
28 (65.12%)
Коротких трейдов:
15 (34.88%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
29.52 USD
Средний убыток:
-10.01 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-145.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.27 USD (17)
Прирост в месяц:
5.05%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
146.22 USD
Максимальная:
146.22 USD (24.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.20% (146.12 USD)
По эквити:
3.53% (20.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|83
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AUSCommercial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSCommercial-Live
|3.29 × 2054
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.73 × 84
