- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
49 (62.82%)
Убыточных трейдов:
29 (37.18%)
Лучший трейд:
8.47 GBP
Худший трейд:
-16.33 GBP
Общая прибыль:
124.32 GBP (8 640 pips)
Общий убыток:
-96.97 GBP (6 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (21.52 GBP)
Макс. прибыль в серии:
21.52 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
2.51%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
51 (65.38%)
Коротких трейдов:
27 (34.62%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.35 GBP
Средняя прибыль:
2.54 GBP
Средний убыток:
-3.34 GBP
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.17 GBP)
Макс. убыток в серии:
-24.17 GBP (7)
Прирост в месяц:
5.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.34 GBP
Максимальная:
32.64 GBP (5.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (32.64 GBP)
По эквити:
2.64% (14.09 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.47 GBP
Худший трейд: -16 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.52 GBP
Макс. убыток в серии: -24.17 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with CFD account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
- Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs
Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
527
GBP
GBP
4
100%
78
62%
3%
1.28
0.35
GBP
GBP
6%
1:500