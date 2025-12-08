СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Brick Gold
Malleswara Rao Mandadapu

Brick Gold

Malleswara Rao Mandadapu
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
49 (62.82%)
Убыточных трейдов:
29 (37.18%)
Лучший трейд:
8.47 GBP
Худший трейд:
-16.33 GBP
Общая прибыль:
124.32 GBP (8 640 pips)
Общий убыток:
-96.97 GBP (6 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (21.52 GBP)
Макс. прибыль в серии:
21.52 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
2.51%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
51 (65.38%)
Коротких трейдов:
27 (34.62%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.35 GBP
Средняя прибыль:
2.54 GBP
Средний убыток:
-3.34 GBP
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.17 GBP)
Макс. убыток в серии:
-24.17 GBP (7)
Прирост в месяц:
5.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.34 GBP
Максимальная:
32.64 GBP (5.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (32.64 GBP)
По эквити:
2.64% (14.09 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.47 GBP
Худший трейд: -16 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.52 GBP
Макс. убыток в серии: -24.17 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


Нет отзывов
2025.12.09 19:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
