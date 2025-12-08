- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
863
Прибыльных трейдов:
506 (58.63%)
Убыточных трейдов:
357 (41.37%)
Лучший трейд:
3.93 USD
Худший трейд:
-4.28 USD
Общая прибыль:
1 782.32 USD (280 997 pips)
Общий убыток:
-1 419.91 USD (214 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
220 (688.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
688.39 USD (220)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.83%
Макс. загрузка депозита:
14.25%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
476
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
826 (95.71%)
Коротких трейдов:
37 (4.29%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-3.98 USD
Макс. серия проигрышей:
114 (-448.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-448.05 USD (114)
Прирост в месяц:
13.51%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.92 USD
Максимальная:
519.73 USD (19.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.03% (518.59 USD)
По эквити:
14.07% (266.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|863
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY+
|363
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY+
|66K
|
|
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
3
90%
863
58%
100%
1.25
0.42
USD
USD
23%
1:500