СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FastScalp RF TQ M1
PT Profesional Visi Teknologi Strategis

FastScalp RF TQ M1

PT Profesional Visi Teknologi Strategis
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1199 USD в месяц
прирост с 2025 9%
TradeQuo-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
20 (60.60%)
Убыточных трейдов:
13 (39.39%)
Лучший трейд:
17.53 USD
Худший трейд:
-16.57 USD
Общая прибыль:
155.93 USD (31 168 pips)
Общий убыток:
-147.60 USD (28 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (54.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.43 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
47.23%
Макс. загрузка депозита:
10.35%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
17 (51.52%)
Коротких трейдов:
16 (48.48%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
7.80 USD
Средний убыток:
-11.35 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-41.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.25 USD (4)
Прирост в месяц:
8.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.70 USD
Максимальная:
49.30 USD (34.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.77% (49.20 USD)
По эквити:
10.22% (9.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD- 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD- 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD- 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.53 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +54.43 USD
Макс. убыток в серии: -41.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeQuo-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

📈 FastScalp VIP – Real Micro Account, Big Results

Account Overview:
This is a real trading account on the TradeQuo (hedge type, currency USD) with Vantage. Starting from a $100 micro deposit, the account has been scaled carefully through profits and periodic top-ups. 

Strategy Details:
This account is run by FastScalp VIP, an automated expert advisor (EA) designed specifically for XAUUSD. The system follows a “one‑shot, single position” approach: it enters one trade at a time based on momentum breakouts, with predefined Stop Loss, Take Profit, and dynamic Trailing Stop protection. The EA trades only gold (XAUUSD), optimised on M1 timeframes, and does not use martingale. Position sizing increases gradually as equity grows, maintaining risk per trade within strict parameters.


Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 02:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 02:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 02:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 02:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 02:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FastScalp RF TQ M1
1199 USD в месяц
9%
0
0
USD
109
USD
3
100%
33
60%
47%
1.05
0.25
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.