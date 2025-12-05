- Прирост
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
310 (69.35%)
Убыточных трейдов:
137 (30.65%)
Лучший трейд:
30.36 USD
Худший трейд:
-36.63 USD
Общая прибыль:
744.27 USD (219 360 pips)
Общий убыток:
-637.04 USD (174 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (46.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.88 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
13.45%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
311 (69.57%)
Коротких трейдов:
136 (30.43%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-4.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-37.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.85 USD (4)
Прирост в месяц:
8.84%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.87 USD
Максимальная:
137.24 USD (40.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.93% (136.79 USD)
По эквити:
1.17% (12.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|US30
|82
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|35
|NAS100
|11
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|170
|US30
|-38
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-4
|NAS100
|1
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|US30
|18K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-461
|NAS100
|4.5K
|BTCUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
12
63%
447
69%
13%
1.16
0.24
USD
USD
20%
1:500