СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Provisionfxmoderado
Rodolfo Jorge

Provisionfxmoderado

Rodolfo Jorge
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
310 (69.35%)
Убыточных трейдов:
137 (30.65%)
Лучший трейд:
30.36 USD
Худший трейд:
-36.63 USD
Общая прибыль:
744.27 USD (219 360 pips)
Общий убыток:
-637.04 USD (174 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (46.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.88 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
13.45%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
311 (69.57%)
Коротких трейдов:
136 (30.43%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-4.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-37.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.85 USD (4)
Прирост в месяц:
8.84%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.87 USD
Максимальная:
137.24 USD (40.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.93% (136.79 USD)
По эквити:
1.17% (12.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 218
US30 82
USDJPY 64
USDCAD 36
EURUSD 35
NAS100 11
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 170
US30 -38
USDJPY -28
USDCAD 4
EURUSD -4
NAS100 1
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
US30 18K
USDJPY -1.4K
USDCAD 319
EURUSD -461
NAS100 4.5K
BTCUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.36 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.88 USD
Макс. убыток в серии: -37.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
No martingale, no grid, no hedge!
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Provisionfxmoderado
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
1.6K
USD
12
63%
447
69%
13%
1.16
0.24
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.