СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PeacockFeather XAUUSD NoMartin
Quan Hui Guo

PeacockFeather XAUUSD NoMartin

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
ECMarkets-Live02
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
44 (54.32%)
Убыточных трейдов:
37 (45.68%)
Лучший трейд:
5.12 USD
Худший трейд:
-2.90 USD
Общая прибыль:
105.60 USD (5 392 pips)
Общий убыток:
-82.96 USD (4 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.12 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.42%
Макс. загрузка депозита:
16.88%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
46 (56.79%)
Коротких трейдов:
35 (43.21%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-2.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.72 USD (4)
Прирост в месяц:
22.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.74 USD
Максимальная:
12.10 USD (10.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.84% (12.10 USD)
По эквити:
1.74% (1.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.12 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +14.12 USD
Макс. убыток в серии: -9.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 15:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PeacockFeather XAUUSD NoMartin
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
123
USD
3
100%
81
54%
0%
1.27
0.28
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.