Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
44 (54.32%)
Убыточных трейдов:
37 (45.68%)
Лучший трейд:
5.12 USD
Худший трейд:
-2.90 USD
Общая прибыль:
105.60 USD (5 392 pips)
Общий убыток:
-82.96 USD (4 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.12 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.42%
Макс. загрузка депозита:
16.88%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
46 (56.79%)
Коротких трейдов:
35 (43.21%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-2.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.72 USD (4)
Прирост в месяц:
22.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.74 USD
Максимальная:
12.10 USD (10.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.84% (12.10 USD)
По эквити:
1.74% (1.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.12 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +14.12 USD
Макс. убыток в серии: -9.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
