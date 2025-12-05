- Прирост
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
56 (70.00%)
Убыточных трейдов:
24 (30.00%)
Лучший трейд:
53.75 USD
Худший трейд:
-350.01 USD
Общая прибыль:
2 087.18 USD (90 209 pips)
Общий убыток:
-2 602.23 USD (168 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (567.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
567.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
5.54%
Макс. загрузка депозита:
139.74%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
35 (43.75%)
Коротких трейдов:
45 (56.25%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-6.44 USD
Средняя прибыль:
37.27 USD
Средний убыток:
-108.43 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-250.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.47 USD (2)
Прирост в месяц:
-77.11%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
533.15 USD
Максимальная:
945.99 USD (103.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.46% (741.80 USD)
По эквити:
59.37% (266.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-515
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.75 USD
Худший трейд: -350 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +567.40 USD
Макс. убыток в серии: -250.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Нет отзывов
