Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
91 (74.59%)
Убыточных трейдов:
31 (25.41%)
Лучший трейд:
127.06 USD
Худший трейд:
-154.86 USD
Общая прибыль:
977.31 USD (46 595 pips)
Общий убыток:
-975.48 USD (53 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (245.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
245.13 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
17.60%
Макс. загрузка депозита:
35.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
92 (75.41%)
Коротких трейдов:
30 (24.59%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
10.74 USD
Средний убыток:
-31.47 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-258.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-270.12 USD (2)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.99 USD
Максимальная:
389.30 USD (27.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (389.30 USD)
По эквити:
86.36% (198.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|-6.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trendy is follow the trend base on fundamental analysis. By Koki Duit +6281333603791
