Stephanny

Trendy 15

Stephanny
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -100%
Monex-Server5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
91 (74.59%)
Убыточных трейдов:
31 (25.41%)
Лучший трейд:
127.06 USD
Худший трейд:
-154.86 USD
Общая прибыль:
977.31 USD (46 595 pips)
Общий убыток:
-975.48 USD (53 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (245.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
245.13 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
17.60%
Макс. загрузка депозита:
35.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
92 (75.41%)
Коротких трейдов:
30 (24.59%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
10.74 USD
Средний убыток:
-31.47 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-258.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-270.12 USD (2)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.99 USD
Максимальная:
389.30 USD (27.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (389.30 USD)
По эквити:
86.36% (198.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m -6.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.06 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +245.13 USD
Макс. убыток в серии: -258.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Trendy is follow the trend base on fundamental analysis. By Koki Duit +6281333603791
Нет отзывов
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 18:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
