Muhammad Abidin

Experimental MT5

Muhammad Abidin
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 6%
FBS-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
29 (93.54%)
Убыточных трейдов:
2 (6.45%)
Лучший трейд:
7.50 USD
Худший трейд:
-30.33 USD
Общая прибыль:
66.51 USD (3 098 pips)
Общий убыток:
-60.51 USD (2 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (63.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.96 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.00%
Макс. загрузка депозита:
24.47%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
21 (67.74%)
Коротких трейдов:
10 (32.26%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
2.29 USD
Средний убыток:
-30.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-30.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.33 USD (1)
Прирост в месяц:
-10.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
57.96 USD (35.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.27% (57.96 USD)
По эквити:
18.28% (24.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.50 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +63.96 USD
Макс. убыток в серии: -30.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
I’m an algorithmic trader specializing in automated Gold (XAU/USD) trading using a data-driven EA proven across real market conditions.

🧠 Strategy Highlights

• Breakout-based entries
• Fixed SL & TP with smart trailing stop
• No martingale, no grid, no averaging

📊 100% Real & Verified
Trades run on a live account, fully verified on MQL5—real results only.

⚙️ Why It Works
• Optimized exclusively for XAU/USD
• Controlled drawdown & consistent logic
• Fully automated, emotion-free execution

🚀 Goal
Provide a transparent, data-verified trading signal so you profit without manual trading.

⚠️ Broker Matters
After testing multiple brokers, this is the only one where forward results match backtests.

👉 Recommended Broker (same as mine):
FBS Markets https://bit.ly/4ba3gEa


Нет отзывов
2026.01.09 01:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 00:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 22:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:3000
2025.12.05 03:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 03:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
