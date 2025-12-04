- Прирост
Всего трейдов:
2 981
Прибыльных трейдов:
2 512 (84.26%)
Убыточных трейдов:
469 (15.73%)
Лучший трейд:
174.78 USD
Худший трейд:
-928.44 USD
Общая прибыль:
27 491.14 USD (10 315 506 pips)
Общий убыток:
-33 071.49 USD (217 082 pips)
Макс. серия выигрышей:
111 (920.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 474.74 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
16.30%
Макс. загрузка депозита:
6.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
238
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
2 039 (68.40%)
Коротких трейдов:
942 (31.60%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-1.87 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-70.51 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-763.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 331.95 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 628.92 USD
Максимальная:
8 052.99 USD (8.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.01% (8 044.79 USD)
По эквити:
2.76% (2 684.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Prime
|2935
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.Prime
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.Prime
|295K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunaMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
