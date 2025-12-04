СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MAYA AI powered trader
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

MAYA AI powered trader

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 250 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
FortunaMarkets-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 981
Прибыльных трейдов:
2 512 (84.26%)
Убыточных трейдов:
469 (15.73%)
Лучший трейд:
174.78 USD
Худший трейд:
-928.44 USD
Общая прибыль:
27 491.14 USD (10 315 506 pips)
Общий убыток:
-33 071.49 USD (217 082 pips)
Макс. серия выигрышей:
111 (920.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 474.74 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
16.30%
Макс. загрузка депозита:
6.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
238
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
2 039 (68.40%)
Коротких трейдов:
942 (31.60%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-1.87 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-70.51 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-763.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 331.95 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 628.92 USD
Максимальная:
8 052.99 USD (8.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.01% (8 044.79 USD)
По эквити:
2.76% (2 684.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.Prime 2935
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.Prime -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.Prime 295K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +174.78 USD
Худший трейд: -928 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +920.16 USD
Макс. убыток в серии: -763.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunaMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.