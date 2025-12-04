СигналыРазделы
Simon Alex Rodriguez Saavedra

Sentinel AI

Simon Alex Rodriguez Saavedra
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 54%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
808
Прибыльных трейдов:
424 (52.47%)
Убыточных трейдов:
384 (47.52%)
Лучший трейд:
20 544.48 USD
Худший трейд:
-6 819.20 USD
Общая прибыль:
122 392.53 USD (312 441 pips)
Общий убыток:
-68 793.57 USD (176 209 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (148.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
30 530.75 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
85.10%
Макс. загрузка депозита:
69.28%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
129
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
535 (66.21%)
Коротких трейдов:
273 (33.79%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
66.34 USD
Средняя прибыль:
288.66 USD
Средний убыток:
-179.15 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 490.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 235.99 USD (3)
Прирост в месяц:
12.23%
Годовой прогноз:
148.45%
Алготрейдинг:
64%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 464.59 USD
Максимальная:
18 137.06 USD (12.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.54% (18 225.33 USD)
По эквити:
7.04% (9 339.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 171
EURUSD 131
GBPUSD 94
SP500 49
EURGBP 46
EURJPY 45
USDCAD 36
USDJPY 28
AUS200 26
EURCHF 22
AUDJPY 20
AUDCAD 20
EURAUD 17
NZDUSD 17
XTIUSD 11
AUDUSD 11
AUDNZD 9
CHFJPY 8
WS30 8
CADJPY 7
CADCHF 6
NDX 6
STOXX50E 4
UK100 4
USDSGD 2
GBPCAD 2
USDNOK 1
EURSEK 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
GBPMXN 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 70K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -4K
SP500 2.7K
EURGBP -2.4K
EURJPY -37
USDCAD -1K
USDJPY -6.8K
AUS200 -3.1K
EURCHF -1.3K
AUDJPY 18
AUDCAD 203
EURAUD 162
NZDUSD -160
XTIUSD -1.3K
AUDUSD 107
AUDNZD 122
CHFJPY -47
WS30 -1.8K
CADJPY 923
CADCHF -239
NDX -1.2K
STOXX50E 128
UK100 -400
USDSGD 0
GBPCAD -43
USDNOK 148
EURSEK 109
GBPJPY 39
NZDJPY -54
EURCAD 65
GBPMXN -17
AUDCHF 111
NZDCAD 205
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 156K
EURUSD 104
GBPUSD -2.6K
SP500 7.4K
EURGBP -715
EURJPY -13K
USDCAD -157
USDJPY 3.5K
AUS200 -1.8K
EURCHF -1.6K
AUDJPY 3.9K
AUDCAD 19
EURAUD 1.2K
NZDUSD -248
XTIUSD -321
AUDUSD 789
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 498
WS30 -109
CADJPY 3.2K
CADCHF -367
NDX -1.9K
STOXX50E 354
UK100 -221
USDSGD -158
GBPCAD -186
USDNOK 6K
EURSEK 3.8K
GBPJPY 110
NZDJPY -268
EURCAD 310
GBPMXN -29K
AUDCHF 70
NZDCAD 292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20 544.48 USD
Худший трейд: -6 819 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +148.54 USD
Макс. убыток в серии: -2 490.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 12
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4620
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 195
PrimeCodex-MT5
1.07 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
Alpari-Real01
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
еще 19...
Нет отзывов
2025.12.04 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
