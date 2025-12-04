СигналыРазделы
Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 104%
OxSecurities-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
560 (81.39%)
Убыточных трейдов:
128 (18.60%)
Лучший трейд:
400.17 USD
Худший трейд:
-625.11 USD
Общая прибыль:
17 250.93 USD (259 065 pips)
Общий убыток:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (688.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 621.04 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
7.12
Длинных трейдов:
499 (72.53%)
Коротких трейдов:
189 (27.47%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
14.66 USD
Средняя прибыль:
30.81 USD
Средний убыток:
-55.97 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-290.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 248.12 USD (2)
Прирост в месяц:
35.32%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
380.74 USD
Максимальная:
1 416.16 USD (11.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.96% (1 390.68 USD)
По эквити:
17.53% (3 362.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.PRO 472
GBPUSD.PRO 98
AUDCAD.PRO 51
EURUSD.PRO 32
EURAUD.PRO 19
USDCAD.PRO 12
AUDUSD.PRO 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.PRO 7.8K
GBPUSD.PRO -653
AUDCAD.PRO 2.2K
EURUSD.PRO 221
EURAUD.PRO 387
USDCAD.PRO 108
AUDUSD.PRO 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.PRO 125K
GBPUSD.PRO 186
AUDCAD.PRO 4.3K
EURUSD.PRO -12
EURAUD.PRO 2.9K
USDCAD.PRO 782
AUDUSD.PRO 312
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +400.17 USD
Худший трейд: -625 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +688.59 USD
Макс. убыток в серии: -290.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OxSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.