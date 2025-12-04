- Прирост
Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
560 (81.39%)
Убыточных трейдов:
128 (18.60%)
Лучший трейд:
400.17 USD
Худший трейд:
-625.11 USD
Общая прибыль:
17 250.93 USD (259 065 pips)
Общий убыток:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (688.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 621.04 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
8.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
7.12
Длинных трейдов:
499 (72.53%)
Коротких трейдов:
189 (27.47%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
14.66 USD
Средняя прибыль:
30.81 USD
Средний убыток:
-55.97 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-290.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 248.12 USD (2)
Прирост в месяц:
35.32%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
380.74 USD
Максимальная:
1 416.16 USD (11.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.96% (1 390.68 USD)
По эквити:
17.53% (3 362.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|472
|GBPUSD.PRO
|98
|AUDCAD.PRO
|51
|EURUSD.PRO
|32
|EURAUD.PRO
|19
|USDCAD.PRO
|12
|AUDUSD.PRO
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.PRO
|7.8K
|GBPUSD.PRO
|-653
|AUDCAD.PRO
|2.2K
|EURUSD.PRO
|221
|EURAUD.PRO
|387
|USDCAD.PRO
|108
|AUDUSD.PRO
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.PRO
|125K
|GBPUSD.PRO
|186
|AUDCAD.PRO
|4.3K
|EURUSD.PRO
|-12
|EURAUD.PRO
|2.9K
|USDCAD.PRO
|782
|AUDUSD.PRO
|312
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +400.17 USD
Худший трейд: -625 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +688.59 USD
Макс. убыток в серии: -290.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OxSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
