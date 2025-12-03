- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 003
Прибыльных трейдов:
1 165 (58.16%)
Убыточных трейдов:
838 (41.84%)
Лучший трейд:
1 260.53 USD
Худший трейд:
-227.06 USD
Общая прибыль:
29 147.12 USD (323 006 pips)
Общий убыток:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (157.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 153.71 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.35%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
1 008 (50.32%)
Коротких трейдов:
995 (49.68%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
6.51 USD
Средняя прибыль:
25.02 USD
Средний убыток:
-19.22 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 548.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 548.06 USD (12)
Прирост в месяц:
12.64%
Годовой прогноз:
153.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 548.06 USD (8.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.43% (1 548.06 USD)
По эквити:
28.25% (5 114.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|632
|GBPUSD
|470
|EURUSD
|291
|USDJPY
|220
|USDCHF
|213
|AUDUSD
|177
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|3.5K
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|-12K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|5.3K
|USDJPY
|-24K
|USDCHF
|-13K
|AUDUSD
|825
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 260.53 USD
Худший трейд: -227 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +157.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 548.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.38 × 326
