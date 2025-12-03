СигналыРазделы
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 145%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 003
Прибыльных трейдов:
1 165 (58.16%)
Убыточных трейдов:
838 (41.84%)
Лучший трейд:
1 260.53 USD
Худший трейд:
-227.06 USD
Общая прибыль:
29 147.12 USD (323 006 pips)
Общий убыток:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (157.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 153.71 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.35%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
1 008 (50.32%)
Коротких трейдов:
995 (49.68%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
6.51 USD
Средняя прибыль:
25.02 USD
Средний убыток:
-19.22 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 548.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 548.06 USD (12)
Прирост в месяц:
12.64%
Годовой прогноз:
153.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 548.06 USD (8.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.43% (1 548.06 USD)
По эквити:
28.25% (5 114.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 632
GBPUSD 470
EURUSD 291
USDJPY 220
USDCHF 213
AUDUSD 177
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 3.5K
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.5K
USDJPY 2.4K
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD -12K
GBPUSD 2.8K
EURUSD 5.3K
USDJPY -24K
USDCHF -13K
AUDUSD 825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 260.53 USD
Худший трейд: -227 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +157.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 548.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
Нет отзывов
