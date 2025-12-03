- Прирост
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
88 (70.96%)
Убыточных трейдов:
36 (29.03%)
Лучший трейд:
21 866.00 JPY
Худший трейд:
-10 710.00 JPY
Общая прибыль:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
Общий убыток:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (40 910.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
40 910.00 JPY (23)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
60.14%
Макс. загрузка депозита:
18.56%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.99
Длинных трейдов:
50 (40.32%)
Коротких трейдов:
74 (59.68%)
Профит фактор:
3.01
Мат. ожидание:
988.08 JPY
Средняя прибыль:
2 085.15 JPY
Средний убыток:
-1 693.64 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-5 242.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-10 710.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
35.76%
Годовой прогноз:
433.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 547.00 JPY
Максимальная:
15 331.00 JPY (10.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.66% (15 331.00 JPY)
По эквити:
46.36% (86 934.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|XAUUSD
|31
|CN50
|17
|USDX
|8
|VIX
|6
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|3
|CNHJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|357
|XAUUSD
|450
|CN50
|181
|USDX
|-31
|VIX
|-19
|EURUSD
|88
|XAGUSD
|19
|CNHJPY
|4
|XTIUSD
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|16K
|CN50
|15K
|USDX
|-2.4K
|VIX
|32
|EURUSD
|179
|XAGUSD
|141
|CNHJPY
|152
|XTIUSD
|179
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +21 866.00 JPY
Худший трейд: -10 710 JPY
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +40 910.00 JPY
Макс. убыток в серии: -5 242.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|1.56 × 170
|
TitanFX-06
|4.94 × 36
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
145%
0
0
USD
USD
207K
JPY
JPY
65
0%
124
70%
60%
3.00
988.08
JPY
JPY
46%
1:500