СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SunriseForex
Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 145%
TitanFX-06
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
88 (70.96%)
Убыточных трейдов:
36 (29.03%)
Лучший трейд:
21 866.00 JPY
Худший трейд:
-10 710.00 JPY
Общая прибыль:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
Общий убыток:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (40 910.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
40 910.00 JPY (23)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
60.14%
Макс. загрузка депозита:
18.56%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.99
Длинных трейдов:
50 (40.32%)
Коротких трейдов:
74 (59.68%)
Профит фактор:
3.01
Мат. ожидание:
988.08 JPY
Средняя прибыль:
2 085.15 JPY
Средний убыток:
-1 693.64 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-5 242.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-10 710.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
35.76%
Годовой прогноз:
433.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 547.00 JPY
Максимальная:
15 331.00 JPY (10.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.66% (15 331.00 JPY)
По эквити:
46.36% (86 934.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 52
XAUUSD 31
CN50 17
USDX 8
VIX 6
EURUSD 5
XAGUSD 3
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 357
XAUUSD 450
CN50 181
USDX -31
VIX -19
EURUSD 88
XAGUSD 19
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2.3K
XAUUSD 16K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
EURUSD 179
XAGUSD 141
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21 866.00 JPY
Худший трейд: -10 710 JPY
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +40 910.00 JPY
Макс. убыток в серии: -5 242.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TitanFX-06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SunriseForex
30 USD в месяц
145%
0
0
USD
207K
JPY
65
0%
124
70%
60%
3.00
988.08
JPY
46%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.