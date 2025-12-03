- Прирост
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
183 (96.31%)
Убыточных трейдов:
7 (3.68%)
Лучший трейд:
40.76 USD
Худший трейд:
-33.03 USD
Общая прибыль:
643.73 USD (643 716 pips)
Общий убыток:
-79.03 USD (79 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (202.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.14 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
89.47%
Макс. загрузка депозита:
7.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
17.10
Длинных трейдов:
190 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.15
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-11.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.03 USD (1)
Прирост в месяц:
43.36%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.03 USD (2.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.46% (33.03 USD)
По эквити:
15.01% (176.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|565
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|565K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +40.76 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +202.14 USD
Макс. убыток в серии: -10.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
66%
190
96%
89%
8.14
2.97
USD
USD
15%
1:200