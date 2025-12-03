СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Buy Gold
Thanh Bien Nguyen

Buy Gold

Thanh Bien Nguyen
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 56%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
183 (96.31%)
Убыточных трейдов:
7 (3.68%)
Лучший трейд:
40.76 USD
Худший трейд:
-33.03 USD
Общая прибыль:
643.73 USD (643 716 pips)
Общий убыток:
-79.03 USD (79 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (202.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.14 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
89.47%
Макс. загрузка депозита:
7.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
17.10
Длинных трейдов:
190 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.15
Мат. ожидание:
2.97 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-11.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.03 USD (1)
Прирост в месяц:
43.36%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.03 USD (2.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.46% (33.03 USD)
По эквити:
15.01% (176.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 565
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 565K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.76 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +202.14 USD
Макс. убыток в серии: -10.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
Нет отзывов
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Buy Gold
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
1.6K
USD
6
66%
190
96%
89%
8.14
2.97
USD
15%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.