Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
38 (70.37%)
Убыточных трейдов:
16 (29.63%)
Лучший трейд:
18.26 USD
Худший трейд:
-6.58 USD
Общая прибыль:
80.76 USD (8 007 pips)
Общий убыток:
-67.53 USD (7 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (22.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.52 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
76.83%
Макс. загрузка депозита:
2.14%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
20 (37.04%)
Коротких трейдов:
34 (62.96%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.04 USD (7)
Прирост в месяц:
0.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.01 USD
Максимальная:
42.47 USD (2.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.81% (42.83 USD)
По эквити:
4.51% (68.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDSGD
|8
|GBPCAD
|8
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|EURAUD
|4
|EURCHF
|3
|GBPCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDSGD
|-17
|GBPCAD
|31
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|0
|EURCAD
|5
|EURAUD
|-9
|EURCHF
|-3
|GBPCHF
|7
|AUDUSD
|-12
|EURNZD
|0
|AUDCHF
|-7
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDSGD
|-2K
|GBPCAD
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|488
|NZDUSD
|-3
|EURCAD
|774
|EURAUD
|-1.2K
|EURCHF
|-176
|GBPCHF
|387
|AUDUSD
|-1.1K
|EURNZD
|-55
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|134
|GBPNZD
|182
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.26 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +22.34 USD
Макс. убыток в серии: -34.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.30 × 127
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 222
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.47 × 493
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 3344
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.58 × 469
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
VantageInternational-Live 13
|0.75 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.82 × 22
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
Alpari-MT5
|0.93 × 595
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
100%
54
70%
77%
1.19
0.25
USD
USD
5%
1:500