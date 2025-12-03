СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Forex Hunter ICM
Ming Bo

Forex Hunter ICM

Ming Bo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
38 (70.37%)
Убыточных трейдов:
16 (29.63%)
Лучший трейд:
18.26 USD
Худший трейд:
-6.58 USD
Общая прибыль:
80.76 USD (8 007 pips)
Общий убыток:
-67.53 USD (7 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (22.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.52 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
76.83%
Макс. загрузка депозита:
2.14%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
20 (37.04%)
Коротких трейдов:
34 (62.96%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.04 USD (7)
Прирост в месяц:
0.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.01 USD
Максимальная:
42.47 USD (2.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.81% (42.83 USD)
По эквити:
4.51% (68.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDSGD 8
GBPCAD 8
GBPUSD 6
AUDCAD 6
NZDUSD 4
EURCAD 4
EURAUD 4
EURCHF 3
GBPCHF 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDSGD -17
GBPCAD 31
GBPUSD 11
AUDCAD 3
NZDUSD 0
EURCAD 5
EURAUD -9
EURCHF -3
GBPCHF 7
AUDUSD -12
EURNZD 0
AUDCHF -7
CADCHF 2
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDSGD -2K
GBPCAD 2.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 488
NZDUSD -3
EURCAD 774
EURAUD -1.2K
EURCHF -176
GBPCHF 387
AUDUSD -1.1K
EURNZD -55
AUDCHF -497
CADCHF 134
GBPNZD 182
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.26 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +22.34 USD
Макс. убыток в серии: -34.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.30 × 127
FusionMarkets-Live
0.38 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 493
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 3344
ForexClub-MT5 Real Server
0.58 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VantageInternational-Live 13
0.75 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.82 × 22
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Alpari-MT5
0.93 × 595
еще 98...
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
