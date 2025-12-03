- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
8 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-40.74 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-139.66 USD (8 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.04
Торговая активность:
24.76%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-17.46 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-17.46 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-139.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.66 USD (8)
Прирост в месяц:
-16.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.66 USD
Максимальная:
139.66 USD (16.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.43% (139.66 USD)
По эквити:
4.86% (39.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-117
|EURUSD
|-5
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-4
|GBPUSD
|-5
|EURCAD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|EURUSD
|-212
|USDCHF
|-231
|AUDUSD
|-209
|GBPUSD
|-215
|EURCAD
|-173
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -139.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
