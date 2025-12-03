СигналыРазделы
SUDIYONO Fnu

MasDion

SUDIYONO Fnu
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2026 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
8 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-40.74 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-139.66 USD (8 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.04
Торговая активность:
24.76%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-17.46 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-17.46 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-139.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.66 USD (8)
Прирост в месяц:
-16.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.66 USD
Максимальная:
139.66 USD (16.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.43% (139.66 USD)
По эквити:
4.86% (39.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -117
EURUSD -5
USDCHF -6
AUDUSD -4
GBPUSD -5
EURCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7.8K
EURUSD -212
USDCHF -231
AUDUSD -209
GBPUSD -215
EURCAD -173
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -139.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
InvestAZ-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
еще 308...
Нет отзывов
2026.01.18 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MasDion
40 USD в месяц
-16%
0
0
USD
710
USD
2
0%
8
0%
25%
0.00
-17.46
USD
16%
1:200
