Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
4.54 USD
Худший трейд:
-0.88 USD
Общая прибыль:
15.32 USD (1 233 pips)
Общий убыток:
-1.32 USD (103 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.23 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
45.55%
Макс. загрузка депозита:
8.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
15.91
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
11.61
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-0.66 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.88 USD (1)
Прирост в месяц:
4.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.88 USD (0.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.29% (0.88 USD)
По эквити:
9.67% (30.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.54 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.20 USD
Макс. убыток в серии: -0.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
3
100%
13
84%
46%
11.60
1.08
USD
USD
10%
1:500