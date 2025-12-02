СигналыРазделы
Hansen Benedictus Kurli

Tradefinity

Hansen Benedictus Kurli
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -46%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
78 (58.64%)
Убыточных трейдов:
55 (41.35%)
Лучший трейд:
1 106.25 USD
Худший трейд:
-2 702.25 USD
Общая прибыль:
11 492.18 USD (541 779 pips)
Общий убыток:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2 590.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 590.50 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
95.81%
Макс. загрузка депозита:
18.53%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
77 (57.89%)
Коротких трейдов:
56 (42.11%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-34.98 USD
Средняя прибыль:
147.34 USD
Средний убыток:
-293.54 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 674.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 032.50 USD (3)
Прирост в месяц:
-46.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 652.78 USD
Максимальная:
5 287.80 USD (49.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.67% (5 287.80 USD)
По эквити:
55.06% (3 710.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100ft.r 83
XAUUSD+ 26
DJ30ft.r 10
JPN225ft 7
BTCUSD 6
DJ30.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100ft.r -5.3K
XAUUSD+ -24
DJ30ft.r 451
JPN225ft 46
BTCUSD -118
DJ30.r 287
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100ft.r -303K
XAUUSD+ -1.6K
DJ30ft.r 16K
JPN225ft -77K
BTCUSD -388K
DJ30.r 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 106.25 USD
Худший трейд: -2 702 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 590.50 USD
Макс. убыток в серии: -2 674.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.