Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
78 (58.64%)
Убыточных трейдов:
55 (41.35%)
Лучший трейд:
1 106.25 USD
Худший трейд:
-2 702.25 USD
Общая прибыль:
11 492.18 USD (541 779 pips)
Общий убыток:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2 590.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 590.50 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
95.81%
Макс. загрузка депозита:
18.53%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
77 (57.89%)
Коротких трейдов:
56 (42.11%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-34.98 USD
Средняя прибыль:
147.34 USD
Средний убыток:
-293.54 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 674.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 032.50 USD (3)
Прирост в месяц:
-46.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 652.78 USD
Максимальная:
5 287.80 USD (49.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.67% (5 287.80 USD)
По эквити:
55.06% (3 710.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100ft.r
|83
|XAUUSD+
|26
|DJ30ft.r
|10
|JPN225ft
|7
|BTCUSD
|6
|DJ30.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100ft.r
|-5.3K
|XAUUSD+
|-24
|DJ30ft.r
|451
|JPN225ft
|46
|BTCUSD
|-118
|DJ30.r
|287
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100ft.r
|-303K
|XAUUSD+
|-1.6K
|DJ30ft.r
|16K
|JPN225ft
|-77K
|BTCUSD
|-388K
|DJ30.r
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +1 106.25 USD
Худший трейд: -2 702 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 590.50 USD
Макс. убыток в серии: -2 674.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
