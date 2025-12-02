- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
13 (86.66%)
Убыточных трейдов:
2 (13.33%)
Лучший трейд:
8.02 USD
Худший трейд:
-30.78 USD
Общая прибыль:
51.98 USD (5 255 pips)
Общий убыток:
-60.66 USD (6 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (26.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
6.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
8 (53.33%)
Коротких трейдов:
7 (46.67%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
4.00 USD
Средний убыток:
-30.33 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-30.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.78 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.68 USD
Максимальная:
34.47 USD (20.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.18% (34.47 USD)
По эквити:
15.87% (27.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-810
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +8.02 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +26.19 USD
Макс. убыток в серии: -30.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
