Сигналы / MetaTrader 5 / Gold dragon ball
Manh Tung Nguyen

Gold dragon ball

Manh Tung Nguyen
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
13 (86.66%)
Убыточных трейдов:
2 (13.33%)
Лучший трейд:
8.02 USD
Худший трейд:
-30.78 USD
Общая прибыль:
51.98 USD (5 255 pips)
Общий убыток:
-60.66 USD (6 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (26.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.19 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
6.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
8 (53.33%)
Коротких трейдов:
7 (46.67%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.58 USD
Средняя прибыль:
4.00 USD
Средний убыток:
-30.33 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-30.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.78 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.68 USD
Максимальная:
34.47 USD (20.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.18% (34.47 USD)
По эквити:
15.87% (27.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -810
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.02 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +26.19 USD
Макс. убыток в серии: -30.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29472
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Live signals for Gold dragonball
Нет отзывов
2025.12.22 22:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold dragon ball
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
220
USD
4
100%
15
86%
4%
0.85
-0.58
USD
18%
1:500
Копировать

