Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 3 RoboForex-ProCent-8 0.16 × 67 RoboForex-ProCent-7 0.76 × 150 AdmiralsGroup-Live3 1.25 × 186 CapitalIndexGlobal-Demo 1.67 × 3 TradeMaxGlobal-Demo 1.67 × 3 XMGlobal-Real 35 5.58 × 160 XMGlobal-Real 14 5.96 × 108 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика