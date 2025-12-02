- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
104 (90.43%)
Убыточных трейдов:
11 (9.57%)
Лучший трейд:
20.12 USD
Худший трейд:
-87.00 USD
Общая прибыль:
215.18 USD (15 076 pips)
Общий убыток:
-241.67 USD (8 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (69.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.24 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
20.16%
Макс. загрузка депозита:
5.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
42 (36.52%)
Коротких трейдов:
73 (63.48%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-21.97 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-141.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.48 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
175.73 USD
Максимальная:
175.73 USD (17.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.57% (175.73 USD)
По эквити:
26.68% (226.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|109
|AUDUSD
|-46
|EURUSD
|-91
|AUDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.2K
|AUDUSD
|-294
|EURUSD
|-500
|AUDCAD
|168
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.12 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +69.24 USD
Макс. убыток в серии: -141.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
974
USD
USD
4
100%
115
90%
20%
0.89
-0.23
USD
USD
27%
1:500