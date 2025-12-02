СигналыРазделы
Ihar Kisialevich

MANSORY

Ihar Kisialevich
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 9%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
45 (83.33%)
Убыточных трейдов:
9 (16.67%)
Лучший трейд:
14.62 USD
Худший трейд:
-10.10 USD
Общая прибыль:
97.71 USD (8 102 pips)
Общий убыток:
-27.15 USD (1 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (16.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.11 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
90.98%
Макс. загрузка депозита:
6.46%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.35
Длинных трейдов:
8 (14.81%)
Коротких трейдов:
46 (85.19%)
Профит фактор:
3.60
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-3.02 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.20 USD (3)
Прирост в месяц:
9.29%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.20 USD (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (13.20 USD)
По эквити:
6.22% (47.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 39
AUDCAD 12
XAUUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 48
AUDCAD 19
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.9K
AUDCAD 1K
XAUUSD 356
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.62 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.15 USD
Макс. убыток в серии: -13.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
KTM-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
SENSUS-Live
0.00 × 2
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
Meksa-Meksa
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
JustForex-Live
0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
Exness-Real3
0.24 × 17
Pepperstone-Demo01
0.24 × 1008
еще 401...
Нет отзывов
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
