- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
45 (83.33%)
Убыточных трейдов:
9 (16.67%)
Лучший трейд:
14.62 USD
Худший трейд:
-10.10 USD
Общая прибыль:
97.71 USD (8 102 pips)
Общий убыток:
-27.15 USD (1 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (16.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.11 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
90.98%
Макс. загрузка депозита:
6.46%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.35
Длинных трейдов:
8 (14.81%)
Коротких трейдов:
46 (85.19%)
Профит фактор:
3.60
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-3.02 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.20 USD (3)
Прирост в месяц:
9.29%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.20 USD (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (13.20 USD)
По эквити:
6.22% (47.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|12
|XAUUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|48
|AUDCAD
|19
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.9K
|AUDCAD
|1K
|XAUUSD
|356
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.62 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.15 USD
Макс. убыток в серии: -13.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1008
