- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
44 (83.01%)
Убыточных трейдов:
9 (16.98%)
Лучший трейд:
11.46 USD
Худший трейд:
-9.63 USD
Общая прибыль:
134.64 USD (363 242 pips)
Общий убыток:
-39.06 USD (66 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (74.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.13 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.85%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
21 (39.62%)
Коротких трейдов:
32 (60.38%)
Профит фактор:
3.45
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
3.06 USD
Средний убыток:
-4.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.61 USD (4)
Прирост в месяц:
0.96%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
27.46 USD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (27.52 USD)
По эквити:
0.62% (61.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100.cash
|36
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100.cash
|68
|AUDUSD
|-3
|USDJPY
|30
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100.cash
|292K
|AUDUSD
|-302
|USDJPY
|4.9K
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|186
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
