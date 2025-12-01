СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Grid close SMA FTM
EIKE SWATOSCH

Grid close SMA FTM

EIKE SWATOSCH
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
44 (83.01%)
Убыточных трейдов:
9 (16.98%)
Лучший трейд:
11.46 USD
Худший трейд:
-9.63 USD
Общая прибыль:
134.64 USD (363 242 pips)
Общий убыток:
-39.06 USD (66 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (74.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.13 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.85%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
21 (39.62%)
Коротких трейдов:
32 (60.38%)
Профит фактор:
3.45
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
3.06 USD
Средний убыток:
-4.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.61 USD (4)
Прирост в месяц:
0.96%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
27.46 USD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (27.52 USD)
По эквити:
0.62% (61.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100.cash 36
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 3
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100.cash 68
AUDUSD -3
USDJPY 30
GBPUSD -1
EURUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100.cash 292K
AUDUSD -302
USDJPY 4.9K
GBPUSD 8
EURUSD 186
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.46 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +74.13 USD
Макс. убыток в серии: -23.61 USD

Нет отзывов
2025.12.16 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Share of trading days is too low
2025.12.02 09:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
