Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 4

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 360%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 053
Прибыльных трейдов:
7 082 (70.44%)
Убыточных трейдов:
2 971 (29.55%)
Лучший трейд:
1 835.86 USD
Худший трейд:
-313.02 USD
Общая прибыль:
47 109.49 USD (1 380 517 pips)
Общий убыток:
-26 083.42 USD (1 445 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (10.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 027.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.12%
Макс. загрузка депозита:
37.36%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1354
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.58
Длинных трейдов:
5 014 (49.88%)
Коротких трейдов:
5 039 (50.12%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
6.65 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 195.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 195.32 USD (16)
Прирост в месяц:
40.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 195.32 USD (10.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.23% (1 273.60 USD)
По эквити:
28.15% (5 804.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5621
GBPJPY 1701
EURJPY 1184
USDJPY 1143
GBPUSD 404
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY 1.1K
EURJPY 1.2K
USDJPY 992
GBPUSD 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -42K
GBPJPY 454
EURJPY -2.2K
USDJPY -9.9K
GBPUSD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 835.86 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +10.89 USD
Макс. убыток в серии: -2 195.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1721
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
еще 20...
AFSID Pro Global Investment | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4 (MT4), designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4 (MT4)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 6,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Нет отзывов
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 18:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
AFSID Pro Global Investment 4
299 USD в месяц
360%
0
0
USD
25K
USD
10
100%
10 053
70%
97%
1.80
2.09
USD
28%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.