- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 053
Прибыльных трейдов:
7 082 (70.44%)
Убыточных трейдов:
2 971 (29.55%)
Лучший трейд:
1 835.86 USD
Худший трейд:
-313.02 USD
Общая прибыль:
47 109.49 USD (1 380 517 pips)
Общий убыток:
-26 083.42 USD (1 445 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (10.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 027.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.12%
Макс. загрузка депозита:
37.36%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1354
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.58
Длинных трейдов:
5 014 (49.88%)
Коротких трейдов:
5 039 (50.12%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
6.65 USD
Средний убыток:
-8.78 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 195.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 195.32 USD (16)
Прирост в месяц:
40.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 195.32 USD (10.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.23% (1 273.60 USD)
По эквити:
28.15% (5 804.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5621
|GBPJPY
|1701
|EURJPY
|1184
|USDJPY
|1143
|GBPUSD
|404
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|1.1K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|992
|GBPUSD
|1.2K
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-42K
|GBPJPY
|454
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-9.9K
|GBPUSD
|-11K
|
|
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 835.86 USD
Худший трейд: -313 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +10.89 USD
Макс. убыток в серии: -2 195.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1721
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
AFSID Pro Global Investment | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4 (MT4), designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4 (MT4)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 6,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
