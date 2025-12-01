- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
25.68 USD
Худший трейд:
-14.16 USD
Общая прибыль:
52.06 USD (2 181 pips)
Общий убыток:
-23.20 USD (949 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (23.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.30 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
68.91%
Макс. загрузка депозита:
15.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
13 (61.90%)
Коротких трейдов:
8 (38.10%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
2.89 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.20 USD (3)
Прирост в месяц:
7.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23.20 USD (5.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.47% (23.20 USD)
По эквити:
29.75% (127.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|4
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|7
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|595
|GBPCHF
|-584
|AUDNZD
|450
|NZDUSD
|330
|NZDCAD
|331
|USDCAD
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.68 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +23.76 USD
Макс. убыток в серии: -23.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.60 × 101
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
