- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
106 (82.17%)
Убыточных трейдов:
23 (17.83%)
Лучший трейд:
7.69 USD
Худший трейд:
-21.32 USD
Общая прибыль:
91.31 USD (31 352 pips)
Общий убыток:
-81.09 USD (13 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (16.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.11 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.59%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
84 (65.12%)
Коротких трейдов:
45 (34.88%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-3.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-40.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.56 USD (5)
Прирост в месяц:
2.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
40.56 USD (53.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.08% (40.41 USD)
По эквити:
12.65% (63.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|67
|USDCHF
|34
|EURCHF
|23
|.JP225Cash
|4
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.DE40Cash
|21
|USDCHF
|-2
|EURCHF
|-9
|.JP225Cash
|1
|EURAUD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.DE40Cash
|16K
|USDCHF
|887
|EURCHF
|-465
|.JP225Cash
|1.4K
|EURAUD
|21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.69 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +16.11 USD
Макс. убыток в серии: -40.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 61
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 24
|
SolidECN-Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 10
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 12
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 4
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 10
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 4
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 135
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 17
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 8
Мы предполагаем, что цена в большинстве случаев возвращается в канал, и хедж помогает пережить временный выход за его пределы.
