Vitaly But

ECN Bot

Vitaly But
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
106 (82.17%)
Убыточных трейдов:
23 (17.83%)
Лучший трейд:
7.69 USD
Худший трейд:
-21.32 USD
Общая прибыль:
91.31 USD (31 352 pips)
Общий убыток:
-81.09 USD (13 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (16.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.11 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.59%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
84 (65.12%)
Коротких трейдов:
45 (34.88%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-3.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-40.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.56 USD (5)
Прирост в месяц:
2.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
40.56 USD (53.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.08% (40.41 USD)
По эквити:
12.65% (63.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.DE40Cash 67
USDCHF 34
EURCHF 23
.JP225Cash 4
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.DE40Cash 21
USDCHF -2
EURCHF -9
.JP225Cash 1
EURAUD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.DE40Cash 16K
USDCHF 887
EURCHF -465
.JP225Cash 1.4K
EURAUD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.69 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +16.11 USD
Макс. убыток в серии: -40.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 61
Forex.com-Live 536
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 24
SolidECN-Server
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
GIVTrade-Server
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 10
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 12
DooGroup-Live
0.00 × 1
PhillipNova-Server
0.00 × 25
Exness-MT5Real6
0.00 × 6
Exness-MT5Real9
0.00 × 4
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 10
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
Pipbull-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 5
TickmillUK-Live
0.00 × 135
ForexChief-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 17
GerchikCo-MT5
0.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
еще 110...
Мы предполагаем, что цена в большинстве случаев возвращается в канал, и хедж помогает пережить временный выход за его пределы.


Нет отзывов
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ECN Bot
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
477
USD
4
0%
129
82%
100%
1.12
0.08
USD
13%
1:500
Копировать

