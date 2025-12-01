- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
236 (94.77%)
Убыточных трейдов:
13 (5.22%)
Лучший трейд:
19.76 USD
Худший трейд:
-60.48 USD
Общая прибыль:
236.49 USD (27 025 pips)
Общий убыток:
-129.75 USD (11 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (70.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.58 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.89%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
121 (48.59%)
Коротких трейдов:
128 (51.41%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
1.00 USD
Средний убыток:
-9.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.48 USD (1)
Прирост в месяц:
10.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.48 USD (5.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.66% (60.48 USD)
По эквити:
16.90% (177.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|25
|EURUSD
|22
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|EURCAD
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|3
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-5
|EURJPY
|-8
|GBPAUD
|11
|EURUSD
|39
|USDCHF
|16
|NZDCAD
|9
|AUDUSD
|18
|NZDJPY
|15
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|-9
|GBPUSD
|-11
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|2
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.5K
|EURJPY
|-1.2K
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|4K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.2K
|AUDUSD
|1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|706
|CHFJPY
|363
|BTCUSD
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.76 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.58 USD
Макс. убыток в серии: -10.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
249
94%
100%
1.82
0.43
USD
USD
17%
1:500