Сигналы / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025

Francisco Contreras Manzano
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
236 (94.77%)
Убыточных трейдов:
13 (5.22%)
Лучший трейд:
19.76 USD
Худший трейд:
-60.48 USD
Общая прибыль:
236.49 USD (27 025 pips)
Общий убыток:
-129.75 USD (11 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (70.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.58 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.89%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
121 (48.59%)
Коротких трейдов:
128 (51.41%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
1.00 USD
Средний убыток:
-9.98 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.48 USD (1)
Прирост в месяц:
10.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.48 USD (5.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.66% (60.48 USD)
По эквити:
16.90% (177.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 57
EURJPY 53
GBPAUD 25
EURUSD 22
USDCHF 14
NZDCAD 12
AUDUSD 11
NZDJPY 10
USDCAD 9
AUDCAD 7
GBPNZD 7
EURCAD 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
CHFJPY 3
BTCUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -5
EURJPY -8
GBPAUD 11
EURUSD 39
USDCHF 16
NZDCAD 9
AUDUSD 18
NZDJPY 15
USDCAD 7
AUDCAD 8
GBPNZD 8
EURCAD -9
GBPUSD -11
NZDUSD 7
CHFJPY 2
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.5K
EURJPY -1.2K
GBPAUD 1.3K
EURUSD 4K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.2K
AUDUSD 1.6K
NZDJPY 1.9K
USDCAD 1K
AUDCAD 1.2K
GBPNZD 1.5K
EURCAD -1.3K
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 706
CHFJPY 363
BTCUSD 800
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.76 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.58 USD
Макс. убыток в серии: -10.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Нет отзывов
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 13:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
