Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
16 (94.11%)
Убыточных трейдов:
1 (5.88%)
Лучший трейд:
12.25 AUD
Худший трейд:
-2.78 AUD
Общая прибыль:
73.90 AUD (3 420 pips)
Общий убыток:
-4.76 AUD (86 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (54.77 AUD)
Макс. прибыль в серии:
54.77 AUD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.10
Торговая активность:
99.46%
Макс. загрузка депозита:
83.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
22.02
Длинных трейдов:
11 (64.71%)
Коротких трейдов:
6 (35.29%)
Профит фактор:
15.53
Мат. ожидание:
4.07 AUD
Средняя прибыль:
4.62 AUD
Средний убыток:
-4.76 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.78 AUD)
Макс. убыток в серии:
-2.78 AUD (1)
Прирост в месяц:
6.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 AUD
Максимальная:
3.14 AUD (0.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.28% (2.87 AUD)
По эквити:
13.76% (140.34 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.a
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
