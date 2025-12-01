- Прирост
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
284 (66.04%)
Убыточных трейдов:
146 (33.95%)
Лучший трейд:
84.30 USD
Худший трейд:
-96.54 USD
Общая прибыль:
2 200.61 USD (525 583 pips)
Общий убыток:
-2 045.15 USD (378 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (86.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
78.87%
Макс. загрузка депозита:
77.16%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
139
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
218 (50.70%)
Коротких трейдов:
212 (49.30%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-14.01 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-384.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-384.47 USD (13)
Прирост в месяц:
8.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
397.37 USD (38.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.81% (397.37 USD)
По эквити:
25.05% (486.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|95
|XAUUSD
|71
|EURGBP
|35
|AUDJPY
|24
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|15
|AUDUSD
|14
|BTCUSD
|12
|AUDCAD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|50
|XAUUSD
|166
|EURGBP
|93
|AUDJPY
|52
|EURJPY
|73
|GBPJPY
|-241
|USDJPY
|-98
|AUDUSD
|39
|BTCUSD
|-10
|AUDCAD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|253
|XAUUSD
|112K
|EURGBP
|835
|AUDJPY
|650
|EURJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-3.2K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDUSD
|539
|BTCUSD
|38K
|AUDCAD
|-8
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.30 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +86.09 USD
Макс. убыток в серии: -384.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
4
0%
430
66%
79%
1.07
0.36
USD
USD
25%
1:200