Mochamad Zamroni

DRAGONFLY

Mochamad Zamroni
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
284 (66.04%)
Убыточных трейдов:
146 (33.95%)
Лучший трейд:
84.30 USD
Худший трейд:
-96.54 USD
Общая прибыль:
2 200.61 USD (525 583 pips)
Общий убыток:
-2 045.15 USD (378 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (86.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
78.87%
Макс. загрузка депозита:
77.16%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
139
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
218 (50.70%)
Коротких трейдов:
212 (49.30%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-14.01 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-384.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-384.47 USD (13)
Прирост в месяц:
8.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
397.37 USD (38.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.81% (397.37 USD)
По эквити:
25.05% (486.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 123
EURUSD 95
XAUUSD 71
EURGBP 35
AUDJPY 24
EURJPY 23
GBPJPY 16
USDJPY 15
AUDUSD 14
BTCUSD 12
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 33
EURUSD 50
XAUUSD 166
EURGBP 93
AUDJPY 52
EURJPY 73
GBPJPY -241
USDJPY -98
AUDUSD 39
BTCUSD -10
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 111
EURUSD 253
XAUUSD 112K
EURGBP 835
AUDJPY 650
EURJPY 1.8K
GBPJPY -3.2K
USDJPY -3.2K
AUDUSD 539
BTCUSD 38K
AUDCAD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.30 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +86.09 USD
Макс. убыток в серии: -384.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
27.00 × 2
Exness-MT5Real31
49.35 × 145
Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DRAGONFLY
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
1.9K
USD
4
0%
430
66%
79%
1.07
0.36
USD
25%
1:200
Копировать

