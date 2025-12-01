- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
11 (52.38%)
Убыточных трейдов:
10 (47.62%)
Лучший трейд:
8.21 USD
Худший трейд:
-7.29 USD
Общая прибыль:
55.14 USD (7 611 pips)
Общий убыток:
-55.29 USD (5 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (20.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.83 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
82.78%
Макс. загрузка депозита:
30.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
8 (38.10%)
Коротких трейдов:
13 (61.90%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
5.01 USD
Средний убыток:
-5.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.24 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.85 USD
Максимальная:
22.85 USD (22.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.49% (22.85 USD)
По эквити:
21.00% (19.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPY
|-15
|EURUSD
|3
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|15
|EURCAD
|9
|EURNZD
|0
|USDJPY
|-5
|GBPUSD
|-7
|AUDCHF
|-7
|GBPNZD
|8
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPY
|-1.5K
|EURUSD
|150
|EURJPY
|-489
|GBPJPY
|2.4K
|EURCAD
|1.3K
|EURNZD
|19
|USDJPY
|-754
|GBPUSD
|-242
|AUDCHF
|-575
|GBPNZD
|1.4K
|EURCHF
|124
|AUDNZD
|125
|EURGBP
|480
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
4
0%
21
52%
83%
0.99
-0.01
USD
USD
22%
1:500