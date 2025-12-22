СигналыРазделы
Agni Mulyana

Agni Amfx

Agni Mulyana
1 отзыв
Надежность
9 недель
1 / 407 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 112%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
87 (70.16%)
Убыточных трейдов:
37 (29.84%)
Лучший трейд:
2 176.00 USD
Худший трейд:
-445.00 USD
Общая прибыль:
20 857.30 USD (184 315 pips)
Общий убыток:
-5 172.70 USD (45 416 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 730.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 283.90 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
86.86%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
20.00
Длинных трейдов:
63 (50.81%)
Коротких трейдов:
61 (49.19%)
Профит фактор:
4.03
Мат. ожидание:
126.49 USD
Средняя прибыль:
239.74 USD
Средний убыток:
-139.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-779.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-779.30 USD (4)
Прирост в месяц:
31.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.90 USD
Максимальная:
784.30 USD (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (783.30 USD)
По эквити:
6.19% (1 376.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 120
XAGUSD.dmb 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 16K
XAGUSD.dmb -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 139K
XAGUSD.dmb -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +2 176.00 USD
Худший трейд: -445 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 730.90 USD
Макс. убыток в серии: -779.30 USD

Средняя оценка:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1254
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:47 
 

Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!

2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.01 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
