Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
87 (70.16%)
Убыточных трейдов:
37 (29.84%)
Лучший трейд:
2 176.00 USD
Худший трейд:
-445.00 USD
Общая прибыль:
20 857.30 USD (184 315 pips)
Общий убыток:
-5 172.70 USD (45 416 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 730.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 283.90 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
86.86%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
20.00
Длинных трейдов:
63 (50.81%)
Коротких трейдов:
61 (49.19%)
Профит фактор:
4.03
Мат. ожидание:
126.49 USD
Средняя прибыль:
239.74 USD
Средний убыток:
-139.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-779.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-779.30 USD (4)
Прирост в месяц:
31.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.90 USD
Максимальная:
784.30 USD (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (783.30 USD)
По эквити:
6.19% (1 376.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|120
|XAGUSD.dmb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|16K
|XAGUSD.dmb
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|139K
|XAGUSD.dmb
|-32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 176.00 USD
Худший трейд: -445 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 730.90 USD
Макс. убыток в серии: -779.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!